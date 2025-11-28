Ziua Națională a României sărbătorită la Școala Gimnazială Curtișoara

Prof. Drd. Dan Anastasescu

În ziua de Joi, 27 Noiembrie 2025, elevii de la ciclul gimnazial și cadrele didactice de la Școala Gimnazială Curtișoara au desfășurat o întâlnire festivă pentru a marca momentul Zile Naționale a României (1 Decembrie), alături de invitați speciali de la Muzeul Județean Olt, în sala Căminului Cultural din localitate.

Evenimentul, denumit: „1 Decembrie – Ziua Națională a României. Repere istorice”, a debutat printr-un cuvânt introductiv, susținut de dl. prof. drd. Dan Anastasescu, cadru didactic la Școala Gimnazială Curtișoara, care a prezentat evenimentele derulate în anul 1918, adică unirea Basarabiei, a Bucovinei și a Transilvaniei cu Vechiul Regat, marcând astfel înfăptuirea celui mai important proiect politic al românilor: realizarea României Întregite. De asemenea, au fost prezentate și cele mai importante personalități care au contribuit la realizarea acestui deziderat politic și național: Regele Ferdinand I, Regina Maria, Ion Inculeț, Pan. Halippa, Gurie Grosu, Iancu Flondor, Iuliu Maniu, Vasile Goldiș, Miron Cristea, Iuliu Hossu etc.

În a doua parte a evenimentului, a urmat prelegerea invitatului special, dna. muzeograf Denissa Guțică-Florescu de la Muzeul Județean Olt, care a vorbit celor prezenți despre însemnătatea Zilei Naționale, despre organizarea Marii Adunări Naționale de la Alba-Iulia, dar și despre cum a rămas în memoria colectivă acest eveniment. De asemenea, dna. muzeograf i-a îndemnat pe elevi să-și găsească modele în acest elite ale României Mari și să conștientizeze faptul că aceștia au contribuit la formarea României de astăzi. În încheiere, domnia sa a dat citire unui fragment dintr-un discurs, din anul 1919, al profesorului slătinean Traian Biju, de la Gimnaziul „Radu Greceanu” de atunci, care sublinia importanța unirii tuturor românilor într-un singur stat.

Acest eveniment se înscrie în lista de activități comune, cuprinse în cadrul Parteneriatului „Să ne cunoaștem istoria”, dintre Școala Gimnazială Curtișoara și Muzeul Județean Olt.

Trebuie precizat faptul că această activitate educativă, având drept obiectiv trezirea spiritului patriotic al elevilor, s-a desfășurat cu sprijinul dlui. primar Gheorghe Gănescu și al Primăriei Comunei Curtișoara, prin organizarea acțiunii în sala Căminului Cultural; al dlui manager Gheorghe Smarandache de la Muzeul Județean Olt și al dnei. prof. Victoria Mircioagă, directorul Școlii Gimnaziale Curtișoara.

