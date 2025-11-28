Slatina. Ajutoarele pentru încălzire și sprijinul energetic pot fi solicitate până la 20 decembrie 2025

Slatina. Ajutoarele pentru încălzire și sprijinul energetic pot fi solicitate până la...

Primăria municipiului Slatina anunță deschiderea perioadei de depunere a cererilor pentru ajutorul de încălzire aferent sezonului rece 1 decembrie 2025-31 martie 2026. Termenul-limită pentru solicitări este 20 decembrie 2025, iar sprijinul se adresează familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse.

Conform direcțiilor sociale ale administrației locale, pot solicita sprijin:

– Familiile cu un venit de cel mult 1.386 lei/persoană

– Persoanele singure cu venit de până la 2.053 lei

Cererile se depun la sediul DGAS Slatina, din strada Frații Buzești nr. 6, sau pot fi trimise electronic la adresa office@das-slatina.ro. Solicitările depuse până pe data de 20 a fiecărei luni vor intra în plată din luna respectivă, iar cele depuse ulterior, începând cu luna următoare.

Pe lângă ajutorul pentru încălzire, se pot depune și cererile pentru sprijinul energetic acordat prin OUG 35/2025, destinat consumatorilor aflați în sărăcie energetică. Categoriile eligibile sunt:

– Persoane singure cu venit de până la 1.940 lei

– Familii cu venit de cel mult 1.784 lei/persoană

Solicitările se depun online pe platforma epids.mmuncii.ro. Pentru persoanele fără acces la internet, cererile pot fi depuse direct la primărie sau la oficiile poștale.

Formularul de înscriere trebuie să includă:

– datele personale ale solicitantului și membrilor familiei

– codul client și codul POD de pe factura de energie

– adresa locului de consum

– opțiunea pentru forma tichetului (electronic sau hârtie)

Pentru informații suplimentare, cetățenii sunt invitați să contacteze Direcția Generală de Asistență Socială Slatina.