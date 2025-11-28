Rata șomajului în Olt scade ușor în luna octombrie 2025

Rata șomajului înregistrat în județul Olt a înregistrat o ușoară scădere în luna octombrie 2025, ajungând la 6,02%, potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt. La finalul lunii, în evidențele instituției figurau 7.781 de persoane fără loc de muncă, dintre care 3.501 femei. Comparativ cu luna septembrie, când rata șomajului era de 6,03%, indicatorul a scăzut cu 0,01 puncte procentuale, menținând astfel trendul ușor descendent al acestui an.

Din totalul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, 1.044 sunt beneficiari de indemnizație de șomaj, în timp ce 6.737 nu primesc sprijin financiar. Distribuția pe medii de rezidență arată că 6.413 șomeri provin din mediul rural, iar 1.368 din mediul urban.

Analiza statistică evidențiază următoarea structură:

Sub 25 ani: 903 persoane

25–29 ani: 887 persoane

30–39 ani: 1.165 persoane

40–49 ani: 1.517 persoane

50–55 ani: 1.502 persoane

Peste 55 ani: 1.807 persoane

Cea mai numeroasă grupă rămâne cea a persoanelor de peste 55 de ani, urmată de categoriile 40–49 de ani și 50–55 de ani. Majoritatea persoanelor aflate în evidențele instituției au un nivel de educație scăzut sau mediu. Structura se prezintă astfel:

Gimnazial: 42,99%

Primar și fără studii: 19,71%

Profesional: 17,13%

Liceal: 17,22%

Postliceal: 1,12%

Studii superioare: 1,82%

Potrivit activității de profilare realizate de instituție, șomerii sunt încadrați în următoarele categorii de ocupabilitate:

Foarte greu ocupabili: 2.043 persoane

Greu ocupabili: 3.489 persoane

Mediu ocupabili: 1.850 persoane

Ușor ocupabili: 399 persoane