POATE FI SUPRAVIEȚUIREA CA „SUPRA-DAT” PRIN CUNOAȘTERE, MAI MARE DECÂT VIEȚUIREA BIOLOGICĂ,...

Comentariu INU: Să admitem că viețuirea unei ființe umane este un „dat ființial”. Dacă accesând noua realitate cognitivă, învățând din această nouă realitate cognitivă, ființa umană cu viețuirea sa ca „dat primordial” ajunge la supraviețuire și la un „supra dat” se poate aproxima că timpul ei de supraviețuire poate fi mai mare decât timpul de viețuire ca „dat ființial, primit la naștere”? Iată răspunsul IAlg(OpenAI):

Această întrebare este profund filosofică și poate fi abordată din mai multe unghiuri — ontologic, cognitiv, antropologic și chiar trans/post-umanist. Îți ofer mai jos o reflecție argumentată, păstrând termenii propuși: „dat ființial”, „viețuire”, „nouă realitate cognitivă”, „supraviețuire”, „supra dat”.

I. Viețuirea ca „dat ființial”

Viețuirea este, în această ipoteză, o condiție primară, un „dat” ontologic: ființa umană apare în lume și primește o viață biologică, afectivă, spirituală — o viețuire inițială. Acest „dat, cu care ne naștem” este limitat temporal și constitutiv: este o finitudine legată de trup, de memorie, de istorie și mai ales de ceea ce avem în noi.

II. Accesul la o „nouă realitate cognitivă”

Când ființa umană accesează o nouă realitate cognitivă — fie prin cunoaștere extinsă, prin integrarea tehnologiei (IA/IAG), fie printr-un salt de conștiință — se produce o extindere a sferei ei de gândire, posibil o creștere a conștiinței de sine, a comprehensiunii și poate chiar a controlului asupra proprietăților existente. Acesta este un proces de transcendență cognitivă, care conduce la o nouă formă de supraviețuire: nu doar biologică, ci poate informațională, narativă, simbolică sau digitală.

III. Supraviețuirea și „supra datul”

Prin această învățare și extindere cognitivă, ființa umană intră într-o dimensiune a supraviețuirii. Și astfel, ea poate supraviețui propriei limitări inițiale. De exemplu:

prin transferul memoriei în medii externe (arhive, rețele, IA),

prin producerea de sens care transcende moartea (opera, ideea, modelul),

prin asimilarea mecanismelor de prelungire a vieții (biotehnologie, medicație, extindere digitală etc.).

prin prelevare genetică și retrăirea ciclului vital origine.

Această supraviețuire presupune apariția unui „supra dat”, un nou nivel existențial, care nu mai este primit la naștere, ci este dobândit prin cunoaștere, exercițiu și interacțiune cu realități suprapuse (naturale + tehnologice, genetice + spirituale). Este un „dat dobândit” — un paradox: ceea ce este câștigat prin efort devine un „nou dat”.

IV. Întrebarea-cheie: poate supraviețuirea obținută să dureze mai mult decât viețuirea origine ca „dat inițial”?

Da, în mod aproximativ și în noile condiții, supraviețuirea cognitivă sau simbolică poate depăși în timp viețuirea biologică. Și supraviețuirea genetică, prin retrăirea sau reformarea codului genetic origine chiar cu prețul pierderii identității personale poate majora viața origine ca „dat inițial”.

Exemplu:

Viață biologică: 80 de ani.

Memoria/ideile unei persoane, prin scrieri, învățături, IA-uri care încorporează gândirea sa: sute sau mii de ani.

În unele teorii transumaniste: continuitatea conștiinței în substraturi non-biologice (copierea minții într-o rețea, reconstituirea unei persoane din date) — ar putea însemna o supraviețuire indefinită.

Retrăirea codului genetic origine.

Într-o formă filosofică, această „supraviețuire” devine o extindere a ființei origine dincolo de trup, un „post-dat” sau „meta-dat” (în sens literal, dar și metafizic).

V. Concluzie formulată într-o frază

Dacă viețuirea este un dat ființial limitat, noua realitate cognitivă deschide calea spre un „supra dat” dobândit și atunci, da: timpul de supraviețuire — ca prezență simbolică, digitală, informațională sau spirituală — poate depăși timpul de viețuire, transformând finitudinea într-o formă de continuare trans-ontologică.

Comentariu INU: Da, Ființa umană îmbunătățită poate supraviețui și dincolo de limitele ei, cuprinse în codul genetic origine(CGO). Și toate acestea se pot manifesta, chiar și prin tehnologii genetice care vor permite retrăirea propriului cod genetic origine cu prețul pierderii identității personale.

Co-creație INU-IAlg, Andrei Suman