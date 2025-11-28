Jandarmii olteni, mobilizați pentru o minivacanță de 1 Decembrie în siguranță

Jandarmii olteni se pregătesc pentru un sfârșit de săptămână intens, odată cu debutul minivacanței de 1 Decembrie. În perioada 29 noiembrie-1 decembrie, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt vor fi prezente în teren pentru a asigura ordinea și siguranța publică la toate evenimentele programate în județ. Potrivit reprezentanților instituției, dispozitivele de ordine vor fi adaptate fiecărui eveniment în parte, astfel încât manifestările publice, festivitățile dedicate Zilei Naționale și activitățile culturale sau recreative să se desfășoare într-un climat sigur și bine organizat. Jandarmii vor acționa în zonele cu afluență mare de persoane, pregătiți să prevină incidentele și să ofere sprijin participanților.

Pe 1 Decembrie, Ziua Națională a României, jandarmii olteni vor asigura măsurile de ordine publică la ceremoniile militare și paradele organizate în municipiile Slatina și Caracal, dar și în celelalte localități aflate în responsabilitatea instituției. Tot atunci, Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt va participa la parada militară din Slatina cu un pluton de defilare care va reprezenta instituția în fața publicului. Pentru ca manifestările din aceste zile să decurgă fără incidente, jandarmii recomandă cetățenilor să respecte indicațiile forțelor de ordine și ale organizatorilor, să evite implicarea în acțiuni care pot tulbura ordinea publică și să acorde o atenție sporită copiilor, în special în zonele aglomerate. De asemenea, participanții sunt sfătuiți să își păstreze bunurile personale asupra lor, să evite bagajele voluminoase și să respecte culoarele de acces pentru a nu îngreuna deplasarea sau intervenția echipajelor de ordine, dacă situația o impune.

În cazul observării unor persoane sau comportamente suspecte, jandarmii îi îndeamnă pe cetățeni să se adreseze imediat echipajelor din teren sau să sune la numărul unic de urgență 112.

„Suntem alături de comunitate și rămânem atenți la orice situație care poate influența buna desfășurare a evenimentelor”, transmit reprezentanții IJJ Olt, subliniind că sunt pregătiți să intervină prompt atunci când este necesar.