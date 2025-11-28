Dobrosloveni. Comunitatea marchează Ziua Națională cu tradiții, emoție și bunătățuri românești

Comuna Dobrosloveni se pregătește să celebreze Ziua Națională a României printr-un eveniment dedicat comunității, tradițiilor și identității românești. Manifestările vor avea loc pe 1 decembrie 2025, la Centrul Cultural Dobrosloveni, unde localnicii sunt invitați să petreacă împreună o zi plină de emoție, folclor și bucate tradiționale.

Sărbătoarea va începe la ora 9:00, cu o ceremonie oficială de depunere de coroane, un moment solemn dedicat eroilor care au scris istoria și au contribuit la formarea statului român.

De la ora 11:00, atmosfera se va transforma într-o veritabilă explozie de culoare și energie printr-un spectacol folcloric susținut de ansamblurile:

– Romula Malva

– Plai de Romanați

– Stejărelul din Mărunței

Invitata specială a zilei este îndrăgita interpretă de muzică populară Ana Preda, cunoscută pentru autenticitatea și sensibilitatea repertoriului său.

După spectacol, organizatorii îi așteaptă pe toți cei prezenți cu fasole cu ciolan, preparată „ca acasă”, în spiritul ospitalității românești. Preparatul, devenit deja tradiție la evenimentele de 1 Decembrie, promite să aducă oamenii împreună în jurul unui gust autentic.

Întregul eveniment stă sub semnul comunității, al tradițiilor și al bucuriei de a celebra România într-un cadru cald și primitor. Autoritățile locale îi invită pe toți locuitorii să se alăture și să petreacă această zi specială cu oameni dragi, cu energie bună și cu mândria de a fi români.