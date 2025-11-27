Senatorul Cezar Petre cere demisia ministrului Apărării!

Într-o declarație politică, pe fondul neclarităților din CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, senatorul AUR de Olt, Cezar Petre cere demisia acestuia. În opinia demnitarului de Olt, având în vedere neclaritățile din studiile ministrului, demisia este un act de necesitate pentru a respecta funcția de ministru.

Declarația senatorului este un apel pentru normalitate, o deconspirare a imposturii!

Iată, integral, poziția senatorului oltean: „Că este un mincinos profitor propulsat de USR în funcția de ministru al Apărării e o mare problemă. Dar și mai mare problemă este că toți ceilalți miniștri ai lor sunt la fel de prost pregătiți, chiar dacă nu au diplome false. Am spus-o când au fost numiți și o repet acum: niciunul dintre ei nu are pregătire în domeniu, sunt puși acolo doar pentru că sunt acizi la adresa altora, principala lor retorică fiind legată de ruși.

Mă întrebam, pe vremea când USR era în opoziție, ce treabă au aceștia (acum miniștri) să vorbească de la tribuna Parlamentului și să ne acuze pe noi, în loc să acuze coaliția de la guvernare? Răspunsul a venit odată cu numirea lor ca miniștri: puneau câte o cărămidă la funcția de ministru pe care o visau.

Au realizări în domeniu aproape zero, legate doar de partea de organizare și mișcare de cadre, plus multă birocrație. Niciun proiect de anvergură, dovadă că încă ne chinuim să absorbim fonduri europene, având la dispoziție încă un an din timpul trecut în care absorbția a fost aproape zero.

Și, dacă se poate spune asta, cea mai mare problemă o reprezintă numele celor care au girat aceste prostii, adică conducerea USR, care știa de toate aceste mizerii care ies acum la iveală. Un partid condus de oameni toxici, care au dus manipularea populației la cel mai înalt nivel. Bine că unii s-au trezit și văd adevărata lor față.

Fiecare zi în care acest impostor stă în funcție este o mare pierdere pentru România”.

