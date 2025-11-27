Plutonierul adjutant-șef Tița Florea se retrage după 41 de ani de serviciu dedicat

Joi, 27 noiembrie 2025, a fost ultima zi în uniformă pentru Plutonierul adjutant-șef Tița Florea, unul dintre cei mai respectați salvatori ai județului Olt. La aproape 60 de ani, „nea’ Florică”, așa cum îl cunosc colegii, a încheiat oficial activitatea militară în cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt, unde a servit ca și comandant de echipaj și conducător auto la Stația Balș. Cu o carieră care însumează peste 41 de ani de muncă, dintre care 31 dedicați salvării de vieți, Tița Florea a devenit un simbol al experienței și devotamentului în rândul pompierilor olteni. A lucrat cu aceeași seriozitate atât în structurile militare, cât și în cele ale Ministerului Afacerilor Interne, evoluând de la personal civil la militar cu acte în regulă, gata oricând de intervenție.

La finalul carierei, camarazii îi transmit recunoștință pentru implicare, profesionalism și pentru exemplul oferit în toți acești ani. Plutonierul adjutant-șef Tița Florea pleacă din serviciu cu fruntea sus și cu urările tuturor: o pensie lungă, sănătate și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi.