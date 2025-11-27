Peste 2.900 de olteni și-au găsit un loc de muncă prin AJOFM Olt în 2025

În primele zece luni ale anului 2025, 2.906 persoane din județul Olt au fost angajate prin intermediul serviciilor oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt. Datele transmise de instituție arată o activitate intensă pe piața muncii și un interes crescut pentru măsurile de sprijin destinate șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1.746 au peste 45 de ani, categorie care continuă să reprezinte o prioritate în programele de ocupare. Alte 403 persoane au vârsta între 35 și 45 de ani, 356 au între 25 și 35 de ani, iar 401 sunt tineri sub 25 de ani. Statistica arată că 1.636 dintre persoanele angajate provin din mediul rural, în timp ce 1.270 sunt din mediul urban, un semnal că măsurile de mobilizare și consiliere ajung eficient la populația din afara orașelor.

În ceea ce privește nivelul de pregătire: 1.292 persoane au studii liceale și postliceale, 737 nu au studii sau au doar studii gimnaziale, 675 au studii profesionale, 202 sunt absolvenți de studii universitare. Datele confirmă cererea ridicată pentru forță de muncă cu pregătire medie și profesională.

Un indicator important este cel privind persoanele greu sau foarte greu ocupabile, 1.182 dintre cei angajați fac parte din această categorie, stabilită în urma activității de profilare realizate la înregistrarea în evidențele agenției. În perioada ianuarie–octombrie 2025, 9.071 de persoane au beneficiat de sprijin pentru înregistrarea ca șomeri sau pentru includerea în măsuri active, conform legislației privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Agenția reamintește că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot accesa gratuit servicii precum consiliere, formare profesională, mediere și programe de stimulare a angajatorilor.