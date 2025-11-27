Magie de sărbătoare pentru copiii din Șopârlița la Târgul de Crăciun din Craiova

Magie de sărbătoare pentru copiii din Șopârlița la Târgul de Crăciun din...

O zi plină de emoție, lumină și spirit festiv a fost trăită de copiii din comuna Șopârlița, miercuri, 26 noiembrie. Copiii au participat la o excursie memorabilă la Târgul de Crăciun din Craiova. Inițiativa a adus zâmbete largi și bucurie sinceră, transformând ziua într-o adevărată poveste de iarnă. Excursia a fost posibilă datorită sprijinului oferit de doamna primar Marijana Trepăduș, care a finanțat integral întreaga deplasare din fonduri proprii. Gestul său generos continuă tradiția implicării în viața comunității și oferă copiilor ocazia de a simți farmecul sărbătorilor în fiecare an.

La eveniment au participat și doamna director Loredana Drăghia, împreună cu beneficiarii Centrului de Îngrijire și Asistență Socială din localitate, precum și doamna Dincă Nely, reprezentând cu mândrie Școala Gimnazială din Șopârlița. Transportul a fost asigurat în condiții excelente de compania Predescu Tour, apreciată pentru profesionalismul, siguranța și confortul oferite pe parcursul întregii călătorii.

Excursia s-a încheiat cu amintiri neprețuite, care vor rămâne mult timp în inimile copiilor și ale tuturor celor implicați.