Înscrierile pentru Competiția Europeană de Statistică 2025-2026 au început

O nouă ediție a Competiției Europene de Statistică își deschide porțile pentru elevii de liceu din România. Inițiativa este organizată la nivel național de Institutul Național de Statistică în parteneriat cu Ministerul Educației și reprezintă cea de-a doua ediție derulată în țara noastră a prestigiosului concurs european. Evenimentul, cunoscut la nivel național drept Olimpiada Națională de Statistică, urmărește să stimuleze interesul tinerilor pentru statisticile oficiale, să îi încurajeze pe profesori să adopte metode moderne de predare și să evidențieze rolul esențial al datelor statistice în viața de zi cu zi.

Competiția se adresează tuturor elevilor din învățământul liceal, care pot participa în echipe formate din 2–3 membri, coordonate de un profesor din aceeași unitate de învățământ. Concursul este structurat pe două niveluri: Juniori – elevii din clasele a IX-a și a X-a, Seniori – elevii din clasele a XI-a și a XII-a. Participarea nu este limitată, o școală poate înscrie oricâte echipe, iar un profesor poate coordona un număr nelimitat de grupuri.

Prima ediție națională (2024–2025) a avut un impact remarcabil în județul Olt, unde s-au înscris 24 de echipe, 16 la categoria juniori și 8 la categoria seniori. În urma primei etape, nu mai puțin de 20 de echipe din județ au mers mai departe în competiție, semn al interesului crescut pentru domeniul statisticii în rândul elevilor.

Pentru ediția 2025–2026, înscrierile se desfășoară în perioada 15 noiembrie 2025-10 ianuarie 2026, exclusiv online. Elevii și profesorii coordonatori pot accesa platforma dedicată la adresa: https://www.statscompetition.eu/esc_RO/reg_index.do?L=18

Calendarul Competiţiei Europene de Statistică CES – etapa naţională (Olimpiada Naţională de Statistică)

15 noiembrie 2025 – 10 ianuarie 2026 – Perioada de înscriere

16 ianuarie 2026 – prima testare – etapa județeană (între orele 9:00 – 13:00)

23 ianuarie 2026 – Publicarea rezultatelor primei testări

16 februarie – 2 martie 2026: depunerea lucrării aferente celei de-a doua testări – etapa națională

23 martie 2026: Anunțarea echipelor câștigătoare