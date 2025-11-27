Dorobanțu Mihai, ales cu vot unanim în fruntea Asociației Județene de Judo Olt

Adunarea Cluburilor de Judo din județul Olt s-a reunit ieri pentru alegerea noii conduceri a Asociației Județene de Judo. În urma votului exprimat de reprezentanții tuturor cluburilor participante, Dorobanțu Mihai a fost ales cu unanimitate de voturi în funcția de președinte, semn al încrederii și aprecierii de care acesta se bucură în rândul comunității sportive.

Un vot al încrederii totale

Toți membrii prezenți au subliniat că alegerea lui Dorobanțu Mihai reprezintă o confirmare a rezultatelor sale remarcabile, atât în activitatea sportivă, cât și în implicarea la nivel organizațional. Contribuțiile sale la promovarea judo-ului la nivel național și internațional au fost menționate ca argumente principale pentru susținerea candidaturii sale.

„A fost o decizie firească. Dorobanțu Mihai a demonstrat prin muncă, proiecte și rezultate că poate conduce această asociație spre un viitor solid”, a transmis unul dintre reprezentanții cluburilor.

Planuri noi pentru judo-ul din Olt

La scurt timp după anunțarea rezultatului, noul președinte a vorbit despre direcțiile pe care își propune să le urmeze în mandatul său. Dorobanțu Mihai a declarat că prioritatea sa va fi dezvoltarea proiectelor care pot aduce vizibilitate, performanță și oportunități sportivilor din județul Olt.

„Vom iniția proiecte pentru județul Olt și pentru întreaga țară, proiecte care să dea dovadă de renume și rezonanță pentru sportul românesc. Dorim să construim un cadru modern pentru formarea tinerilor sportivi și să promovăm judo-ul ca disciplină ce formează caractere și performeri”, a spus Dorobanțu.

Un nou început pentru Asociația Județeană de Judo

Odată cu alegerea noului comitet director, membrii asociației transmit că își doresc un mandat dinamic, orientat către rezultate concrete: atragerea de finanțări, dezvoltarea de competiții locale, creșterea vizibilității sportivilor tineri și consolidarea colaborării cu federația națională.

Prin votul unanim și prin încrederea acordată noului președinte, judo-ul din Olt intră într-o etapă nouă, în care sportul, disciplina și performanța devin priorități la nivel de strategie județeană.