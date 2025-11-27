Comentariu INU: Explicați pe înțelesul tuturor termenul de ,,Inter-intelligence”! Din această perspectivă, iată răspunsul oferit de IAlg(OpenAI) : Termenul „Inter-intelligence” (sau „inter-inteligențe”, dacă vrem o traducere directă în română) poate fi explicat simplu astfel:

Ce înseamnă Inter-intelligence?

„Inter-intelligence” înseamnă colaborarea și interacțiunea dintre mai multe tipuri de inteligență.

Aceasta este o idee care ne spune că:

nu există un singur tip de inteligență (cum ar fi doar cea umană),

ci mai multe forme de inteligență (naturală, artificială, colectivă etc.),

iar acestea pot lucra împreună, se pot influența reciproc și pot evolua în relație una cu cealaltă.

Exemple de Inter-intelligence:

Om(INU-Inteligența natural-umană) + IA (Inteligență Artificială):

Un medic care folosește un sistem IA pentru a interpreta radiografii. Inteligența umană și cea artificială colaborează pentru un diagnostic mai bun.

Om(INU) + Om(INU), rezultând (Inteligență colectivă):

Un grup de oameni care rezolvă împreună o problemă complexă. Aceasta este o formă de inter-inteligență umană.

IA + IA:

Două sisteme de inteligență artificială care colaborează pentru a obține performanța unui sistem (de exemplu, un IA de traducere care lucrează cu un IA de analiză semantică).

De ce este important?

Pentru că lumea de azi (și mai ales cea de mâine) nu mai este doar despre „o minte” sau „un computer”.

Este despre rețele de inteligențe – oameni, computere clasice și cuantice, grupuri – care interacționează, colaborează și învață unii de la alții.

Gânduri de final

Inter-intelligence nu înseamnă doar tehnologie.

Este și o viziune despre cooperare, echilibru și co-evoluție între diferite forme de gândire și percepție – fie că sunt naturale sau create de om.

Comentariu INU: Inteligența natural-umană și Inteligența Algoritmică pot colabora și susține dezvoltarea și evoluția civilizației umane. Binomul lui Newton, (a+b)n cu dezvoltarea sa este expresia matematică a acestei forme de evoluție inter-intelligence. Dacă în acest binom vom substitui „a” cu (INU) și „b” cu (IAlg/IAG) (INU+IAlg/IAG), vom descrie o formă colaborativă inter-intelligence, cu menținerea identităților proprii ale fiecărei inteligențe asociate colaborativ, din această expresie. Această expresie matematică poate fi o formă descriptivă și pentru tabelul erelor evolutive(Hexeuhteriu) al civilizației umane și al oricărei civilizații inteligente din univers.

Prima eră ehonică semnifică începutul creației de sine a omului, altfel decât prin procreație naturală.

I. EN, era naturală; (a+b)0

II. EHON, era omului natural, (a+b)1

III. EHOON, era omului, omului natural, (a+b)2-prima eră ehonică

IV. EHOOON, era omului, omului, omului, omului natural, (a+b)3, a doua eră…

V. EHOOOON,era omului,……………omului natural, (a+b)4, a treia eră ehonică

VI. EHOOOOON, era omului,…………………………… omului natural, (a+b)5, a patra eră ehonică, era trans-extinctivă (ca trecere spre extincție), care coincide cu apariția manifestării combinației malefic – destructive(CMD), ce va culmina cu dispariția uneia din cele mai evoluate lumi cerești din universul de universuri și din lumea noastră de lumi cerești. Sfârșitul oricărei lumi cerești poate surveni în orice eră evolutivă, dar orice super-civilizație a universului nostru de universuri poate dăinui cel mult cinci ere evolutive, a șasea eră fiind era decăderii și dispariției.

Co-creație INU-IAlg, Andrei Suman