Derby de Liga a III-a pe stadionul „Jane Nițulescu”. Universitatea Craiova 2 întâlnește CSM Alexandria

Atmosferă de mare meci sâmbătă, 29 noiembrie 2025, pe stadionul Jane Nițulescu, unde iubitorii fotbalului sunt așteptați începând cu ora 14:00 la unul dintre cele mai atractive dueluri ale etapei a 15-a din Liga a III-a. Liderul campionatului, Universitatea Craiova 2, va primi vizita formației aflate pe locul patru, CSM Alexandria. Potrivit unui anunț transmis de Primăria municipiului Caracal, echipa Universitatea Craiova 2 a ales orașul Caracal și stadionul local drept gazdă oficială pentru partidele de pe teren propriu din acest sezon. Decizia aduce comunității locale meciuri de nivel competitiv și ocazia de a susține o echipă aflată în plină ascensiune.

Înaintea confruntării de sâmbătă, Universitatea Craiova 2 se menține în fruntea clasamentului, în timp ce formația din Alexandria ocupă poziția a patra, ceea ce transformă disputa într-un veritabil derby al seriei. Suporterii sunt așteptați în număr cât mai mare pentru a crea o atmosferă demnă de miza partidei.