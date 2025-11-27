CSM Slatina lovește puternic la Cluj! Bronz câștigat cu ambiție, curaj și meciuri pe muchie de cuțit

Clujul a fost scena unui adevărat război sportiv în cadrul Campionatului Național de Judo pe Echipe – Seniori, unde CSM Slatina a demonstrat că nu vine la competiții doar să participe, ci să lupte până la capăt.

Echipa slătineană a cucerit medalia de bronz, într-o competiție dominată de tensiune, forță și spectacol.

Pe tatami s-au confruntat șapte echipe puternice, fiecare cu ambiții mari:

CSM SLATINA, CSM Oradea, Dinamo, SCM Deva, CSM Bacău, CSM Constanța și U-CSM Cluj.

CSM Slatina a intrat ca echipă cap de serie și a avut parte de dueluri extrem de dure. Deși a fost oprită de CSM Oradea, una dintre cele mai imprevizibile formații ale momentului, echipa slătineană a revenit exemplar și a smuls bronzul cu o atitudine de fier și o determinare care a ridicat sala în picioare.

Antrenorul Dorobanțu Mihai, vizibil mulțumit de evoluția sportivilor săi, a transmis un mesaj clar: Slatina nu este doar o echipă bună – este o forță în judo-ul românesc.

Iar dovada supremă o reprezintă cei trei luptători de calibru internațional care ridică nivelul clubului:

Vișan Vlad (–90 kg) – sportivul considerat numărul 1 în 2025, un talent care promite să domine scena judo-ului



Șerban Eduard (–100 kg) – judoka de lot național, obișnuit cu podiumurile la Cupe Mondiale și Europene

Natea Daniel (+100 kg) – un colos al tatamiului, cu 10 ani de rezultate solide în competițiile mondiale

CSM Slatina a demonstrat la Cluj că nu se teme de nimeni.

Echipa a arătat caracter, experiență și o forță interioară care o propulsează în rândul celor mai respectate formații din țară.

Pentru adversari, mesajul este simplu: Slatina vine tare!