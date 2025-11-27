Acasă Actualitate CSM Slatina lovește puternic la Cluj! Bronz câștigat cu ambiție, curaj și...

CSM Slatina lovește puternic la Cluj! Bronz câștigat cu ambiție, curaj și meciuri pe muchie de cuțit

Clujul a fost scena unui adevărat război sportiv în cadrul Campionatului Național de Judo pe Echipe – Seniori, unde CSM Slatina a demonstrat că nu vine la competiții doar să participe, ci să lupte până la capăt.
Echipa slătineană a cucerit medalia de bronz, într-o competiție dominată de tensiune, forță și spectacol.

Pe tatami s-au confruntat șapte echipe puternice, fiecare cu ambiții mari:
CSM SLATINA, CSM Oradea, Dinamo, SCM Deva, CSM Bacău, CSM Constanța și U-CSM Cluj.

CSM Slatina a intrat ca echipă cap de serie și a avut parte de dueluri extrem de dure. Deși a fost oprită de CSM Oradea, una dintre cele mai imprevizibile formații ale momentului, echipa slătineană a revenit exemplar și a smuls bronzul cu o atitudine de fier și o determinare care a ridicat sala în picioare.

Antrenorul Dorobanțu Mihai, vizibil mulțumit de evoluția sportivilor săi, a transmis un mesaj clar: Slatina nu este doar o echipă bună – este o forță în judo-ul românesc.
Iar dovada supremă o reprezintă cei trei luptători de calibru internațional care ridică nivelul clubului:

Vișan Vlad (–90 kg) – sportivul considerat numărul 1 în 2025, un talent care promite să domine scena judo-ului

Șerban Eduard (–100 kg) – judoka de lot național, obișnuit cu podiumurile la Cupe Mondiale și Europene

Natea Daniel (+100 kg) – un colos al tatamiului, cu 10 ani de rezultate solide în competițiile mondiale

CSM Slatina a demonstrat la Cluj că nu se teme de nimeni.
Echipa a arătat caracter, experiență și o forță interioară care o propulsează în rândul celor mai respectate formații din țară.
Pentru adversari, mesajul este simplu: Slatina vine tare!

