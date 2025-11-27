Consiliul Județean Olt deblochează situația de la ADI Oltul

În sedința extraordinară a Consiliului Județean Olt din data de 27 noiembrie 2025, a fost supus spre vot și, ulterior aprobat, un proiect de hotărâre prin care se aprobă o rectificare bugetară în sumă de 100.000 lei către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice „Oltul”. Alocarea bugetară este necesară în condițiile în care o parte din membrii Asociației nu și-au achitat contribuția cuvenită din calitate de membru. Cel mai important datornic este chiar Primăria Slatina.

Rămasă fără bani pentru salarii și cheltuielile curente, Asociația reușește să acopere întrucâtva nevoia financiară imediată. Pe seama acestei situații, într-o declarație de presă după ședința CJ, președintele CJ Olt Marius Oprescu spune: „Nu toate UAT-urile și-au plătit cotizația către Asociația de Dezvoltare, asociație care funcționează din cotizația membrilor. De exemplu, până în momentul de față, Slatina nu a plătit această cotizație și din această cauză am fost nevoit să suplimentăm sumele, pentru că asociația trebuie să funcționeze”.