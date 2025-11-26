Sprijin record pentru legumicultori. Ministerul Agriculturii închide plățile pentru programul de susținere a culturilor în spații protejate

Ministerul Agriculturii, condus de Florin Barbu, a anunțat marți, 25 noiembrie 2025, finalizarea plăților pentru unul dintre cele mai importante programe dedicate sectorului legumicol din România. Potrivit instituției, programul destinat culturilor de legume în sere și solarii beneficiază în 2025 de cea mai mare alocare financiară din ultimii ani, 271,2 milioane de lei. Prin această schemă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sprijină 16.638 de fermieri care lucrează pe o suprafață totală de 3.617 hectare de spații protejate.

Oficialii subliniază că fondurile au rolul de a menține competitivitatea producătorilor români și de a reduce dependența pieței interne de intermediari și importuri. „Acest sprijin înseamnă legume românești pe masa oamenilor, bani care rămân în comunitățile locale și mai multă stabilitate pentru fermierii care muncesc corect”, a transmis ministrul Barbu.