Senatorul Paul Stănescu, declararea anului 2026 drept „Anul Constantin Brâncuși”. România omagiază 150 de ani de la nașterea marelui sculptor

Un proiect legislativ cu o puternică semnificație culturală a fost depus în Parlament de senatorul de Olt Paul Stănescu, vizând instituirea anului 2026 ca „Anul Constantin Brâncuși”, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai influenți sculptori ai secolului al XX-lea. Constantin Brâncuși, născut la 19 februarie 1876 în satul Hobița, județul Gorj, este considerat de critica internațională un pionier al artei moderne, cu un impact decisiv asupra sculpturii contemporane. Lucrările sale se regăsesc astăzi în colecțiile unor instituții de prestigiu precum Centre Pompidou și Museum of Modern Art, confirmând recunoașterea globală a operei sale. Parcursul artistic al sculptorului a început în România, unde a studiat la Școala de Arte și Meserii din Craiova, continuând apoi la Universitatea Națională de Arte din București. Stabilit în 1904 la Paris, Brâncuși a creat lucrări simbol precum „Sărutul”, „Muza adormită”, „Pasărea măiastră” și „Coloana fără sfârșit”, opere ce au redefinit limbajul sculptural al secolului XX și au consolidat statutul său ca artist vizionar. Contribuția sa a fost onorată și în România, unde a fost ales postum membru al Academia Română.

În expunerea de motive, senatorul Paul Stănescu subliniază necesitatea ca România să marcheze la nivel național acest moment aniversar. Proiectul de lege prevede ca anul 2026 să fie dedicat oficial celebrării vieții și operei lui Brâncuși, oferind autorităților centrale și locale posibilitatea de a organiza manifestări culturale, expoziții, conferințe, programe educaționale și activități artistice. Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile locale și instituțiile publice subordonate, vor putea aloca fonduri pentru aceste evenimente în limita bugetelor aprobate. Scopul este valorificarea moștenirii brâncușiene nu doar ca patrimoniu cultural, ci și ca oportunitate de dezvoltare educațională și chiar economică, prin promovarea internațională a identității culturale românești.

Inițiativa legislativă vine într-un context în care România își afirmă tot mai puternic identitatea culturală pe scena globală. Brâncuși rămâne un ambasador incontestabil al creativității și spiritului românesc, iar marcarea anului 2026 ca „Anul Constantin Brâncuși” oferă un cadru ideal pentru reafirmarea acestei moșteniri.

Proiectul legislativ depus de senatorul Paul Stănescu s-a concretizat în Legea nr. 140 din 24 iulie 2025, promulgată prin Decretul nr. 790/2025, prin care Parlamentul României instituie oficial anul 2026 ca „Anul Constantin Brâncuși”. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor constituționale și marchează un moment simbolic pentru cultura națională, oferind României șansa de a celebra, la scară largă, moștenirea unuia dintre cei mai mari creatori pe care i-a dat lumii.