Măreție și rafinament în portul popular românesc. Expoziție dedicată Zilei Naționale la Muzeul Județean Olt

Muzeul Județean Olt marchează Ziua Națională a României printr-un eveniment cultural de excepție, organizat în parteneriat cu Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, expoziția „Portul popular românesc. Măreție și rafinament”. Vernisajul este programat pentru joi, 27 noiembrie 2025, la sediul instituției din Slatina, pe strada Ana Ipătescu nr. 1. Expoziția reunește o colecție valoroasă de piese de port popular provenite din diverse regiuni etnografice ale României, majoritatea datând din secolele trecute. Costumele femeiești și bărbătești, pălăriile, maramele, cepsele și țesăturile destinate interiorului casei ilustrează bogăția culturală și rafinamentul tradițiilor românești. Toate aceste obiecte provin din patrimoniul Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești, fiind considerate unele dintre cele mai reprezentative piese ale colecției.

Într-o perioadă în care nevoia de reafirmare a identității naționale devine tot mai puternică, costumul tradițional își recapătă statutul meritat de simbol al unității și continuității culturale. Organizatorii subliniază faptul că purtarea și conservarea portului popular nu reprezintă doar o conexiune cu trecutul, ci și o formă de respect față de o moștenire transmisă cu grijă din generație în generație. Vizitatorii vor putea admira 20 de costume populare, realizate în croiuri și tehnici diferite, care oferă o imagine autentică asupra stilului de viață, creativității și sensibilității estetice a comunităților rurale românești. Culorile, broderiile și simbolurile tradiționale prezente pe cămăși, catrințe, fote, marame, cepse și cojoace devin adevărate expresii vizuale ale mitologiei și cosmogoniei românești.

Expoziția este completată de piese ceramice din Oltenia, ulcioare de nuntă și farfurii, amintind de vechimea și continuitatea meșteșugului olăritului, unul dintre cele mai vechi practicate pe teritoriul românesc.

Publicul este invitat să descopere această incursiune în universul satului românesc în perioada 27 noiembrie 2025 – 19 februarie 2026, la Muzeul Județean Olt.