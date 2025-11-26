Locuințe sociale noi la Radomirești. Proiectul intră oficial în execuție

Comuna Radomirești face un pas important în dezvoltarea infrastructurii sociale, după ce administrația locală a anunțat că lucrările pentru un nou bloc de locuințe sociale au fost demarate oficial. Proiectul a fost semnat pe 23 decembrie 2024, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, marcând astfel începutul unei investiții așteptate de numeroase familii din comunitate.

Potrivit declarației primarului Nicușor Sîia, noul imobil va avea 12 apartamente, dispuse pe parter și două etaje, fiind conceput pentru a sprijini persoanele și familiile aflate în nevoie de condiții locative mai bune. Autorizația de construire a fost emisă în urmă cu o săptămână, iar ordinul de începere a lucrărilor este deja semnat, ceea ce înseamnă că proiectul a trecut din faza birocratică în cea de execuție.

Primarul comunei a transmis că investiția reprezintă o reușită importantă pentru administrația locală și a mulțumit locuitorilor pentru încrederea acordată, subliniind că prioritatea rămâne dezvoltarea continuă a Radomireștiului și îmbunătățirea calității vieții în comunitate.