Deputatul Mihai-Adrian Țiu critică Guvernul României pentru modul în care tratează pensiile militarilor

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, critică dur Guvernul României pentru modul în care tratează pensiile militarilor, acuzând o lipsă gravă de respect față de cei care au apărat țara „cu sacrificiu și onoare”.

Într-o declarație de presă din data de 26 noiembrie 2025, parlamentarul afirmă că, în contextul în care România se află în proximitatea unui conflict militar la graniță, Ministerul Apărării Naționale ar trebui să crească pensiile militarilor, nu să le plafoneze. Acesta acuză fosta guvernare formată din PNL, PSD și UDMR că ar fi făcut „promisiuni fără acoperire” militarilor, ignorând, după recalcularea pensiilor din 1 septembrie 2024, necesitatea unei creșteri și pentru cei aflați în sistemul militar. De asemenea, deputatul amintește că proiectul legislativ privind majorarea pensiilor militare, respins de Curtea Constituțională a României în martie 2024, nu a fost urmat de nicio inițiativă concretă pentru repararea situației.

Țiu subliniază că pensiile militarilor sunt pensii de serviciu, nu „pensii speciale”, fiind reglementate încă din Legea nr. 223/2015 și având corespondent în aproape toate statele membre NATO și ale Uniunea Europeană. Parlamentarul se adresează direct Guvernului condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, întrebând retoric dacă „România nu are bani pentru pensiile corecte ale militarilor”, în timp ce „bugetarii de lux și sinecurile politice” ar continua să consume resursele statului.

În opinia sa, militarii în rezervă și familiile aflate la limita sărăciei nu trebuie să plătească pentru „incompetența guvernărilor succesive”, incluzând și formațiuni precum USR, aflate acum la guvernare. Țiu solicită Parlamentului să acționeze rapid pentru o reformă „corectă și justă” a pensiilor militare, afirmând că respectarea drepturilor militarilor reprezintă un act de solidaritate și o condiție a stabilității naționale.

În încheiere, deputatul lansează un apel categoric către clasa politică: „Nu vă bateți joc de stabilitatea țării și de sacrificiile militarilor români! Un popor unit nu poate fi învins!”