STOP violenței împotriva femeilor. Mesaj ferm din partea USR Slatina

Marți, 25 noiembrie, în cadrul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor, președinta organizației USR Slatina, Elena Iotu, transmite un apel puternic la acțiune și responsabilitate socială, subliniind că fenomenul violenței domestice rămâne o rană deschisă în comunitățile din întreaga țară. Pentru lidera formațiunii, această zi nu este doar o marcă în calendar, ci un nou angajament, acela de a nu rămâne pasivă în fața abuzurilor. Ea subliniază că violența împotriva femeilor „nu are culoare politică, nu ține de statut și nu se oprește la ușa nimănui”, afectând întreaga societate.

Gândul său se îndreaptă către femeile din Slatina și din județul Olt, în mod special către victimele recente ale agresiunilor domestice. Un caz cutremurător, cel al femeii din Voineasa ucisă în urma bătăilor primite de la concubin, readuce în atenție caracterul urgent al unor măsuri eficiente de prevenție și protecție. „Merită respect, siguranță și o viață fără frică, nu este un lux, este un drept fundamental”, transmite aceasta.

Potrivit liderului USR Slatina, formațiunea a susținut și continuă să susțină politici publice esențiale pentru reducerea violenței de gen:

– Legea „Fără Agresori în Funcții Publice”, eliminarea din funcțiile de stat a persoanelor condamnate pentru acte de violență, pentru a împiedica accesul acestora la poziții de autoritate.

– Monitorizarea prin brățară electronică, un instrument crucial pentru protejarea victimelor, permițând intervenția rapidă a forțelor de ordine și oferind un plus de siguranță femeilor aflate în pericol.

– Finanțare adecvată pentru centrele antiviolență, adăposturi și servicii reale pentru victime, de la consiliere psihologică până la sprijin juridic și profesional.

„Slatina are nevoie de empatie și acțiune”, afirmă președinta organizației, angajându-se să transforme fiecare sesizare, fiecare strigăt nevăzut de ajutor, într-o voce auzită în forurile legislative. Responsabilitatea de a combate violența nu revine doar instituțiilor, ci întregii comunități.

Lidera USR Slatina transmite două mesaje clare:

– Către victime: „Vorbește! Nu ești singură, nu ești de vină. Sună la 119 sau la linia verde”.

– Către martori: „Nu întoarce capul! Siguranța vecinului sau a colegei tale este și responsabilitatea ta”.