Sărbătoare de 1 Decembrie la Dobrosloveni. Tradiție, comunitate și respect pentru istorie

Comuna Dobrosloveni se pregătește să celebreze Ziua Națională a României printr-un eveniment dedicat comunității, anunțat de primarul Gheorghe Tudorașcu. Manifestările vor avea loc pe 1 decembrie 2025, la Centrul Cultural Dobrosloveni, într-o atmosferă care îmbină solemnitatea cu bucuria tradițiilor locale.

Sărbătoarea va debuta la ora 9:00 cu depunerea de coroane, un moment simbolic de recunoștință pentru eroii care au contribuit la făurirea istoriei naționale. De la ora 11:00, scena va fi animată de ansambluri folclorice care păstrează spiritul autentic al zonei. Vor evolua Romula Malva, coordonat de Vivi Anghel, Plai de Romanați, sub îndrumarea lui Cristi Velea, și Stejărelul din Mărunței, condus de Costi Strejescu și având coordonare artistică semnată de Mădălina Militaru.

După ritm, culoare și tradiție, participanții vor fi invitați să se bucure de o masă caldă, pregătită „ca acasă”, faimoasa fasole cu ciolan, un preparat devenit tradiție la evenimentele comunității.

Primarul subliniază că această zi este nu doar un prilej de celebrare a identității naționale, ci și o ocazie de a întări legăturile dintre oameni: „E o zi în care ne amintim cine suntem, dar mai ales că suntem împreună”.