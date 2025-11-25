Pompierii olteni, lecție de siguranță pentru copiii de la Grădinița nr. 7 din Slatina

Pompierii olteni, lecție de siguranță pentru copiii de la Grădinița nr. 7...

Pompierii din cadrul ISU Olt au început săptămâna într-un mod aparte, petrecând câteva ore alături de copiii de la Grădinița cu program prelungit nr. 7 din Slatina, unde au desfășurat o activitate interactivă în cadrul programului național „Școala Altfel”. Micuții, însoțiți de cadrele didactice și personalul auxiliar, au primit informații esențiale despre prevenirea incendiilor, comportamentul adecvat în caz de cutremur și acordarea primului ajutor. Pompierii le-au prezentat copiilor regulile de bază care pot salva vieți și le-au răspuns la întrebările curioase, transformând întâlnirea într-o experiență educativă și plină de entuziasm.

Reprezentanții ISU Olt au transmis mulțumiri cadrelor didactice pentru invitație și deschidere, dar și copiilor pentru atenția, energia și zâmbetele care fac ca misiunile de educare preventivă să fie o adevărată bucurie.