Elevi din Slatina, față în față cu administrația județeană în cadrul programului „Școala Altfel”

Un grup de 50 de elevi de la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu a pășit astăzi, 25 noiembrie 2025, în culisele administrației publice, descoperind modul în care funcționează Consiliul Județean Olt în cadrul programului „Școala Altfel”. Tinerii de clasa a IX-a au fost primiți în Sala Europa, spațiul în care consilierii județeni discută și votează proiecte cu impact direct asupra comunității. Așezați chiar la prezidiu, elevii au fost introduși în dinamica unei ședințe reale, înțelegând etapele procesului decizional și modul în care sunt pregătite proiectele de dezvoltare la nivel județean. Un moment important al vizitei l-a reprezentat dialogul cu vicepreședintele instituției, Ionuț Ivan, care a răspuns întrebărilor clare și bine argumentate ale elevilor. Discuțiile au arătat un interes autentic al generației tinere pentru mecanismele administrației și pentru responsabilitățile pe care le presupune funcția publică.

Programul s-a încheiat în biroul președintelui Marius Oprescu, unde liceenii au aflat cum se elaborează proiectele majore ale județului și cum arată, în realitate, procesul de asumare a deciziilor strategice. Întrebările numeroase și exact formulate ale elevilor au confirmat că în județul Olt există tineri informați, curioși și dornici să se implice în viața comunității. Reprezentanții administrației au transmis că susțin astfel de inițiative, subliniind importanța conectării generațiilor tinere la procesele decizionale și la responsabilitatea civică.

La final, reprezentanții Consiliului Județean au mulțumit cadrelor didactice Florentina Ciobanu și Florina Corbea pentru implicare și pentru oportunitatea oferită elevilor de a interacționa direct cu administrația județeană.

