Echipa AUR de la Olt!

Multă vreme, și nu puțini, contrariații din partidele tradiționale se întrebau cine sunt cei de la AUR, de aici de la Olt…

De luni, 24 noiembrie, statutar aleasă există o structură reprezentativă pentru filiala Olt.

Pe cale de consecință, iată cine sunt aleșii structurii de la Olt:

Presedintele organizației județene, deputatul Mugur Mihăescu, prim-vicepreședinte, senatorul Petre Cezar, secretar general Călina Cristian.

Vicepreședinți: Tufiș Alexandru, Ioana Bogdan, Văle Mădălina, Milea Nicușor, Niță Marian, Popa Valentin, Manicea Gheorghe, Pătru Ovidiu, Nicola Roxana, Păunescu Teiu, Cătănoiu Gigi, Tiutiu Mugurel, Ilinca Iulian, Bârlâdeanu Cristian, Trana Marian, Oncică Ionuț, Rotaru Liviu, Burciu Mădălin, Braniște Gabriel, Despina Viorel.

Ordinea de mai sus, este aleatorie, așa cum a declarat președintele Mugur Mihăescu…