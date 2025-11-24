Spectacol de teatru la Izbiceni

În preajma sărbătorilor de iarnă, Primăria Izbiceni anunță organizarea unui eveniment cultural special, dedicat tuturor locuitorilor comunei. Publicul este invitat să participe la spectacolul de teatru „O cerere în căsătorie”, adus pe scenă de Asociația Culturală Iordache Art. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 6 decembrie 2025, începând cu ora 17:00, la Sala Căminului Cultural Izbiceni.

Biletele pot fi achiziționate de la casieria primăriei, Compartimentul Taxe și Impozite Locale, începând de astăzi, 24 noiembrie 2025, ora 10:00. Prețul unui bilet este 50 lei, iar numărul locurilor este limitat, organizatorii încurajând publicul să își rezerve locurile din timp. Reprezentația promite o seară plină de umor și energie bună, menită să aducă spiritul festiv mai aproape de comunitate.