SJU Slatina. Medicii infecționiști monitorizează atent consumul de antibiotice

În cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, doi medici infecționiști coordonează permanent politica de utilizare corectă a antibioticelor, lucrând strâns cu Laboratorul de Microbiologie și cu specialiștii din toate secțiile spitalului pentru a asigura tratamentul adecvat pacienților și pentru a urmări evoluția rezistenței bacteriene. Demersul are loc în contextul Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței la Antibiotice, un program internațional ce face parte din strategia națională de reducere cu până la 27% a consumului actual de antibiotice.

România rămâne, potrivit specialiștilor, pe primul loc în Europa la consumul de antibiotice pe cap de locuitor. Această situație determină o creștere alarmantă a infecțiilor care nu mai răspund la tratament, atenționează medicii. Fenomenul nu este doar o problemă medicală, ci și una socială, atrăgând atenția asupra nevoii urgente de responsabilizare în rândul populației și al profesioniștilor din sănătate.

Mesajul transmis de echipa spitalului este unul ferm, utilizarea corectă a antibioticelor poate salva vieți, iar prevenirea rezistenței bacteriene este o responsabilitate comună.