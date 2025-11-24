Program divers și premiere pentru toate vârstele la Cinema „Eugen Ionescu” Slatina în perioada 24-30 noiembrie

Cinefilii din Slatina au parte, în această săptămână, de o selecție variată de filme pentru toate gusturile, de la animații pentru întreaga familie până la thrillere și producții horror. Programul de rezervări este disponibil zilnic între 14:45 și 21:00, iar spectatorii sunt invitați să se bucure de cele mai noi apariții cinematografice.

Programul începe în fiecare zi la ora 14:45 cu animația Minecraft: Filmul (3D, dublat), o poveste plină de umor și adrenalină în universul pixelat devenit fenomen global. Publicul este invitat să urmărească peripețiile unui grup de eroi care încearcă să oprească amenințarea legendarei creaturi Ender Dragon.

De la ora 16:00, urmează Raya și Ultimul Dragon (3D, dublat), un film emoționant și spectaculos în care eroina Raya pornește într-o călătorie inițiatică pentru a salva regatul Kumandra. Producția impresionează prin momente pline de magie și o lecție puternică despre încredere.

La 16:45, spectatorii se reîntorc în universul emoțiilor cu Inside Out 2 (3D, dublat). Continuarea celebrului film aduce emoții noi în mintea lui Riley, iar schimbările adolescenței sunt prezentate într-un mod captivant și amuzant.

Seara aduce în prim-plan filme dedicate publicului pasionat de acțiune. De la ora 18:00, rulează Un Polițist cu Explozie Întârziată, o comedie alertă în care un polițist ghinionist trece printr-o serie de situații explozive, la propriu și la figurat.

La 18:30, cinefilii pot urmări Marșul cel Lung (3D), un thriller SF intens inspirat dintr-o poveste de Stephen King. Filmul urmărește un grup de tineri implicați într-o competiție extremă în care doar un singur participant poate ieși în viață.

De la ora 20:00, iubitorii genului horror pot viziona Trăind Printre Demoni: Ultima Spovedanie, o nouă poveste înfricoșătoare despre dosarele supranaturale investigate de familia Warren.

În închiderea serii, de la 20:30, rulează Primitive War (3D), o producție în care o echipă militară descoperă o junglă populată de dinozauri. Suspansul, acțiunea și aventurile preistorice se îmbină într-un film perfect pentru cei cu nervii tari.

Spectatorii sunt încurajați să își aducă propriii ochelari 3D sau să achiziționeze alții de la cinematograf, filmele în acest format necesitând astfel de accesorii. În plus, Cinema „Eugen Ionescu” pune la dispoziție gustări variate, de la popcorn și nachos la dulciuri și răcoritoare, pentru o experiență completă pe marele ecran.