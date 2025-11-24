Muzica prinde viață la Balș. Start la înscrieri pentru Clubul de Muzică al tinerilor

Muzica prinde viață la Balș. Start la înscrieri pentru Clubul de Muzică...

Un nou program dedicat dezvoltării talentelor muzicale a fost lansat la Casa Tineretului din Balș, unde tinerii între 14 și 30 de ani sunt invitați să participe gratuit la trei ateliere interactive. Inițiativa este organizată de Fundația Județeană pentru Tineret Olt, în cadrul proiectului „TOO – Tineri, Oportunități, Ocupare”. Proiectul aduce împreună, într-un mediu relaxat și prietenos, pasionați de muzică aflați la început de drum sau tineri care își doresc să-și perfecționeze abilitățile. Activitățile se desfășoară la Casa Tineretului din Balș și sunt structurate pe trei direcții principale:

Atelier de Chitară

Participanții vor învăța, pas cu pas, de la acordurile de bază până la solo-uri simple, dezvoltându-și încrederea și tehnica.

Atelier de Tobe

Înscrierile sunt deschise pentru toți cei care vor să exploreze ritmurile, să dobândească tehnici esențiale și să descopere energia instrumentului care dă pulsul muzicii.

Atelier de Tehnică de Sunet

Tinerii pot afla cum funcționează echipamentele electronice din spatele unei melodii bine produse, cum se reglează sunetul și cum se creează o atmosferă profesionistă.

Organizatorii subliniază că participarea este gratuită, iar obiectivul principal este construirea unei comunități muzicale locale active și creative. Programul face parte din proiectul „TOO – Tineri, Oportunități, Ocupare”, cofinanțat din Fondul Social European Plus prin Programul Operațional Educație și Ocupare 2021–2027, derulat în parteneriat cu A.J.O.F.M. Vâlcea și Fundația Națională pentru Tineret.

Cei interesați se pot înscrie sau pot solicita informații suplimentare la: casatineretuluibals@yahoo.com, WhatsApp: 0768 396 821