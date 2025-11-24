MULȚUMIRI PUBLICE PENTRU ÎNGRIJIREA ȘI TRATAREA UNUI BOLNAV – CAZ SOCIAL LA SPITALUL DE URGENȚĂ SLATINA

În data de 27 octombrie 2025, m-am deplasat cu un bolnav-persoană apropiată la Spitalul de Urgență din Slatina, unde am găsit înțelegere și astfel, bolnavul în cauză a fost preluat de îndată. După executarea unor analize și efectuarea unui CT, bolnavul a fost internat la Terapie Intensivă și apoi a fost transferat la secția de chirurgie pentru tratarea unor răni. Pe această cale vreau să aduc mulțumiri publice medicului chirurg Gabriel Chiriac, colegilor medici, asistentelor și infirmierelor, de la aceeași secție de chirurgie pentru profesionalism și modul omenesc de a trata un bolnav, caz social. De asemenea și nu în ultimul rând vreau să aduc mulțumiri și medicului cardiolog Mircea Andrițoiu pentru facilitarea internării bolnavului la spitalul de Urgență din Slatina.

Cu stimă și considerație pentru medicii și personalul sanitar de la Spitalul de Urgență Slatina,

Ștefan Melinte