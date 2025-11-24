Lucrări accelerate pentru modernizarea drumurilor din Deveselu

Autoritățile locale au demarat un nou set de intervenții pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere din comună, odată cu finalizarea lucrărilor la rețeaua de gaz. Echipele sunt deja pe teren și acționează în zonele cele mai afectate, urmând ca programul de modernizare să continue și în satul Comanca.

Primarul comunei Deveselu, Marius Aliman, anunță că obiectivul administrației este ca, până la sărbători, drumurile considerate cele mai problematice să fie readuse la un nivel optim de circulație, oferind condiții mult mai bune pentru locuitori și pentru traficul local.

Edilul transmite mulțumiri comunității pentru răbdare și sprijin pe durata lucrărilor, subliniind că modernizarea infrastructurii rutiere rămâne o prioritate pentru administrația locală.