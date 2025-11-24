Femeie din Voineasa găsită moartă în locuință. Concubinul ei a fost reținut pentru omor

O crimă șocantă a avut loc în comuna Voineasa, unde o femeie de 49 de ani a fost descoperită fără viață în propria locuință, în dimineața zilei de 23 noiembrie 2025. Sesizarea a fost făcută prin apel la 112 chiar de concubinul victimei, iar cazul a declanșat o amplă intervenție a autorităților. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești, împreună cu un echipaj medical, au găsit trupul femeii, care prezenta urme evidente de violență. Cadavrul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru efectuarea autopsiei și stabilirea cauzei exacte a morții.

Având în vedere suspiciunile clare cu privire la un act violent, procurorul de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt a preluat imediat investigația. O echipă mixtă formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic a început cercetările sub coordonarea unui procuror criminalist. Primele concluzii au indicat că, în seara precedentă tragediei, femeia ar fi fost agresată de concubinul ei, un bărbat de 45 de ani, pe fondul unui conflict alimentat de consumul de alcool. În baza probelor administrate, anchetatorii au stabilit că agresiunea ar fi dus la decesul victimei.

În noaptea de 23 spre 24 noiembrie 2025, procurorul de caz a dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore, acesta fiind acuzat de omor și violență în familie. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratul de Poliție Județean Olt și urmează să fie prezentat judecătorilor de la Tribunalul Olt cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Autoritățile reamintesc că, pe tot parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.