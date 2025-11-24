Drăgănești-Olt, eveniment pentru întreaga familie pe 28 noiembrie

Un eveniment dedicat tuturor vârstelor va avea loc vineri, 28 noiembrie 2025, la Casa de Cultură din Drăgănești-Olt, unde locuitorii sunt invitați să participe la un spectacol vibrant, plin de surprize și momente artistice spectaculoase. Show-ul va începe la ora 17:00 și promite să ofere o experiență memorabilă pentru copii, părinți și bunici.

Organizatorii anunță un program variat, îmbinând energia numerelor acrobatice cu umorul și farmecul unor momente artistice potrivite pentru toate gusturile. Publicul se va putea bucura de:

– Acrobații impresionante, care vor testa limitele agilității

– Jonglerie și momente dinamice pline de ritm

– Echilibristică, pentru iubitorii de spectaculos

– Numere de magie, care vor aduce mister și uimire

– Comedie, ideală pentru a destinde atmosfera

– Hula hoop cu cercuri, într-o demonstrație de coordonare și grație

– Și multe alte surprize pregătite special pentru această seară festivă

Prețul biletelor este accesibil, astfel încât întreaga comunitate să se poată bucura de eveniment: 20 de lei pentru adulți, 15 lei pentru copii.

Primăria îi încurajează pe toți locuitorii să nu rateze această ocazie de a petrece o seară plină de magie și bună dispoziție alături de cei dragi.