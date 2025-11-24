Cinci cursuri gratuite pentru șomeri, lansate în decembrie 2025 de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt

În luna decembrie 2025, în județul Olt vor demara cinci programe noi de formare profesională destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. În total, 70 de olteni vor avea posibilitatea să participe gratuit la aceste cursuri, parte din strategia instituției de a susține reintegrarea pe piața muncii și perfecționarea competențelor profesionale.

Programele de formare sunt structurate în funcție de necesitățile actuale ale pieței muncii și de numărul estimat de participanți. Cele cinci cursuri programate pentru luna decembrie vizează următoarele ocupații: Ajutor bucătar – 14 locuri, competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației – 28 locuri, competențe de comunicare în limba română – 14 locuri, bucătar – 14 locuri.

Cursurile sunt gratuite pentru șomerii indemnizați și neindemnizați înregistrați în evidențele instituției. Persoanele care au loc de muncă și doresc să se perfecționeze pot participa contra cost. Cei interesați pot afla detalii suplimentare despre calendar, înscrieri și condițiile de participare la sediul instituției din Slatina, strada Crișan nr. 31 bis, sau telefonic, la 0249/438595, tasta 7.