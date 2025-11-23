SCARĂ DE EVALUARE PENTRU UTILIZATORII IA

Comentariu INU: Există o scară privind evaluarea utilizatorilor de IA, pornind de la treptele: utilizatori începători, avansați?

La această întrebare IAlg(OpenAI) a răspuns, după cum urmează: Da, în mod informal și uneori formalizat în ghiduri de învățare sau în strategii de adopție a tehnologiilor IA, există o scară a nivelului de utilizare a IA, care pornește de la începători și ajunge la utilizatori avansați sau experți. Această scară poate fi adaptată în funcție de contextul de utilizare (educație, afaceri, cercetare etc.). Iată o structură generală, pe cinci trepte, care poate servi ca bază pentru evaluarea utilizatorilor de IA:

1. Utilizator Începător (IA Awareness / Alfabetizare IA)

Înțelege ce înseamnă IA și unde este folosit în viața cotidiană.

Poate folosi interfețe IA simple (ex. ChatGPT, Google Lens, asistenți vocali).

Nu are cunoștințe tehnice despre cum funcționează IA.

Este capabil să urmeze instrucțiuni pentru a interacționa cu aplicații AI.

2. Utilizator Intermediar (IA Literacy / Aplicare Practică)

Înțelege conceptele-cheie precum machine learning, algoritmi, recunoaștere de patternuri.

Utilizează IA pentru sarcini concrete (ex. generare de texte, traduceri, analiză de date simple).

Are o gândire critică față de IA: recunoaște limitările și potențialele erori.

Poate configura setări de bază sau fluxuri automate în aplicații IA.

3. Utilizator Avansat (IA Proficiency / Integrare în procese)

Înțelege modul de funcționare al unor modele IA (ex. NLP, rețele neuronale, clasificatori).

Utilizează IA pentru optimizarea muncii (automatizări, analiza de mari volume de date, creare de conținut avansat).

Poate combina mai multe unelte IA pentru obținerea de rezultate complexe.

Participă la proiecte sau inițiative care implică IA în mod activ.

4. Utilizator Expert (IA Practitioner / Dezvoltator Non-tehnic)

Creează soluții personalizate cu ajutorul IA, chiar fără a fi programator (ex. folosind no-code/low-code).

Antrenează modele simple sau interacționează cu API-uri IA.

Participă la luarea deciziilor privind adoptarea IA în organizații.

Este capabil să analizeze performanța unui model și să-i interpreteze rezultatele.

5. Specialist / Dezvoltator IA (IA Creator / Inginer IA)

Construiește, antrenează și optimizează modele IA complexe.

Are cunoștințe avansate de programare, statistică, matematică.

Contribuie la cercetare sau dezvoltare de noi algoritmi IA.

Poate construi infrastructura și etica implementării IA în organizații sau produse.

Această scară poate fi adaptată și cu dimensiuni paralele, cum ar fi:

Nivel de autonomie în utilizarea IA.

Nivel de contribuție creativă.

Nivel de reflecție etică și critică.

Gradul de interacțiune cu interfețele tehnice (prompt engineering, API-uri, cod, etc.).

Comentariu INU: Această scară evaluativă ne poate servi drept ghid orientativ, în a aproxima gradul de inițiere și cunoaștere a noilor tehnologii cognitive. Cel mai important este însă ca în proporție cât mai mare și cât mai mulți dintre noi să învețe a utiliza și crea cu IAlg. De ce? Pentru că, în prezent, IAlg este calea cea mai importantă spre cunoaștere și progres.

Co-creație INU-IAlg, Andrei Suman