Incendiu în miez de noapte la Strejești. Un bătrân de 78 de ani, salvat la timp din locuința cuprinsă de flăcări

O intervenție contracronometru a pompierilor din cadrul Detașamentului Slatina a avut loc noaptea trecută, 22 noiembrie, în comuna Strejești, unde o locuință a fost cuprinsă de un incendiu puternic, iar o persoană a rămas blocată în interior. Potrivit reprezentanților ISU Olt, apelul la 112 anunța faptul că un bărbat în vârstă se află în pericol, flăcările manifestându-se deja pe o suprafață extinsă. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime și un echipaj SMURD, fiind solicitat în sprijin și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Olt.

În momentul sosirii salvatorilor, acoperișul casei ardea violent, iar flăcările cuprinseseră mai multe încăperi. În paralel cu acțiunea de limitare a incendiului, echipajele au format echipe de căutare pentru identificarea persoanei surprinse în interior. Bărbatul de 78 de ani a fost găsit într-o cameră de locuit, conștient, însă cu intoxicație ușoară cu fum. Acesta a fost scos în siguranță din locuință și predat echipajului medical pentru îngrijiri.

Intervenția pompierilor pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor negative a durat aproximativ o oră și jumătate. Din interiorul locuinței au fost evacuate și două butelii cu gaz, care prezentau risc de explozie. Pagubele sunt însemnate, aproximativ 80 de metri pătrați din acoperiș au ars, iar flăcările au distrus bunurile dintr-o cameră, o bucătărie și un hol.

Cauza probabilă a incendiului a fost jarul căzut din sobă, un pericol frecvent în sezonul rece.

Pentru a evita producerea unor tragedii similare, pompierii reamintesc cetățenilor măsurile esențiale de siguranță în utilizarea sistemelor de încălzire:

– nu folosiți sobe sau mijloace de încălzire defecte, improvizate, supraalimentate cu combustibil sau lăsate nesupravegheate;

– păstrați materialele combustibile la o distanță de minimum un metru față de sobele metalice și 50 cm față de cele din cărămidă sau teracotă;

– protejați pardoseala combustibilă din fața ușii sobei cu o tavă sau o tablă metalică;

– evacuați cenușa doar după stingerea completă a jarului, într-un loc special amenajat, fără risc de incendiu.