Decorațiunile de Crăciun, pregătite pentru a transforma Slatina într-un oraș festiv

Lucrătorii DASIP Slatina desfășoară în această perioadă operațiunile premergătoare împodobirii municipiului Slatina pentru sărbătorile de iarnă. Înainte ca instalațiile luminoase să fie montate pe stâlpi, în parcuri sau în zonele centrale, fiecare element decorativ trece printr-un proces riguros de igienizare și verificare tehnică. Potrivit reprezentanților serviciului, nicio piesă nu ajunge pe domeniul public fără a fi curățată și inspectată cu atenție, pentru a asigura atât un aspect plăcut, cât și siguranța în exploatare. În imaginile surprinse în cursul zilei de astăzi, 23 noiembrie, se observă modul în care echipele acționează asupra ornamentelor care vor contribui, în perioada următoare, la atmosfera festivă din oraș.

Angajații lucrează într-un ritm susținut, astfel încât municipiul să-și poată îmbrăca cât mai curând straiele de sărbătoare. Pregătirile continuă în următoarele zile, iar autoritățile mulțumesc locuitorilor pentru înțelegere și îi invită să urmărească evoluția lucrărilor pe măsură ce orașul se apropie de spiritul Crăciunului.