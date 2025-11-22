Operațiunea ROADPOL „Truck & Bus” în Olt

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt desfășoară, în perioada 17–23 noiembrie 2024, o amplă acțiune de control pe șoselele din județ, în cadrul operațiunii europene ROADPOL „Truck & Bus”. Verificările vizează legalitatea transporturilor rutiere de mărfuri și persoane, acțiunea fiind parte a unei campanii derulate simultan în toate statele membre ROADPOL. Potrivit autorităților, scopul principal al acțiunii îl reprezintă creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor în care sunt implicate autovehicule de transport persoane sau marfă. În cadrul controalelor, polițiștii rutieri se concentrează pe depistarea neregulilor care pot pune în pericol traficul, dar și pe responsabilizarea șoferilor și a operatorilor de transport.

Verificările includ respectarea timpilor de conducere și odihnă, starea tehnică a vehiculelor, existența documentelor necesare efectuării transportului rutier, respectarea limitei legale de viteză, dar și testarea conducătorilor auto cu privire la consumul de alcool sau substanțe psihoactive. De asemenea, sunt controlate masa și dimensiunile maxime admise ale autovehiculelor. Reprezentanții IPJ Olt subliniază că astfel de acțiuni sunt esențiale pentru menținerea unui climat de siguranță pe drumurile publice și fac un apel către toți participanții la trafic să respecte normele rutiere și să adopte un stil de conducere preventiv, în special în această perioadă în care controalele sunt intensificate.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt reiterează importanța responsabilității la volan și încurajează transportatorii să se conformeze legislației pentru a evita riscurile și eventualele sancțiuni.