Într-un colț al limbajului românesc, expresia „Schweitzer Kultur, schweitzer intelect” încapsulează o critică socială subtil-ironică: descrie o persoană care pretinde a fi cultivată și inteligentă, dar ale cărei comportamente trădează superficialitate, mimetism sau chiar impostură. Acest stereotip cultural funcționează ca un detector autohton de inautenticitate intelectuală, un semnal de alarmă în fața unei distorsiuni frecvente în spațiul public: diferența dintre aparență și fond, dintre afișajul cognitiv și competența reală.

În epoca IA, când sistemele generative pot produce discursuri sofisticate, eseuri academice și chiar emoții simulate, această expresie capătă o rezonanță nouă și adâncă. Inteligența artificială, prin capacitatea sa de a replica limbajul uman, poate deveni partenerul perfect al imposturii: nu doar că maschează golul de conținut, dar oferă unelte pentru a-l decora cu poleială lexicală. Astfel, apare un paradox al modernității: cu cât avem acces la mai multă cunoaștere generată automat, cu atât devine mai greu să distingem ce e autentic, profund și uman.

Simularea cunoașterii: înlocuirea fondului prin formă

IA-ul, prin modelele sale lingvistice avansate, poate construi iluzia unei culturi vaste. Dar această iluzie este doar atât: o simulare, lipsită de intenție, de sens trăit, de responsabilitate epistemică. Ceea ce exprimă IA-ul este produsul unui antrenament pe corpusuri uriașe de text, nu rezultatul unei reflecții sau al unei conștiințe.

De aceea, un utilizator uman care preia aceste produse ca pe o formă de autoritate personală – fără discernământ, fără critică, fără asimilare profundă – se apropie periculos de profilul ironic descris de expresia românească „Schweitzer Kultur”. Afișarea unei culturi care nu este rezultatul muncii interioare, al travaliului intelectual, ci al copierii, al formării automate sau al mimetismului algoritmic, devine o formă de impostură involuntară, dar nocivă.

Efectul Dunning-Kruger digitalizat

Fenomenul psihologic al efectului Dunning-Kruger – unde indivizii cu competențe scăzute au o percepție exagerată asupra propriei cunoașteri – capătă dimensiuni algoritmice în epoca IA. Când oricine poate accesa un generator de text care sună savant, diferența dintre „a ști” și „a copia” se estompează. Ceea ce cândva era apanajul imposturii individuale devine, acum, o capcană structurală: sistemele favorizează forma peste fond, coerența de suprafață peste consistența de profunzime.

Nevoia urgentă de discernământ cognitiv

În acest context, discernământul devine o virtute esențială. Nu mai este suficient să învățăm date sau să manipulăm concepte. Este necesar să distingem între cunoașterea profundă și cunoașterea simulacrală, între inteligența trăită și inteligența decorativă.

Acest discernământ nu poate fi programat. El trebuie cultivat prin educație critică, exercițiu filozofic, dialog autentic și confruntare sinceră cu limitele propriei gândiri. Numai astfel, cultura nu devine o mască, iar inteligența nu se reduce la un algoritm de completare a propozițiilor.

Concluzie despre resemnificarea unei expresii

Expresia românească „Schweitzer Kultur, schweitzer intelect” nu este doar o ironie populară. Ea poate deveni un criteriu de reflecție pentru epoca noastră: cine suntem în raport cu ceea ce pretindem că știm? Cum ne asigurăm că instrumentele cognitive pe care le folosim nu devin oglinzi deformante? Cât din cultura afișată e asumată, integrată, lucrată lăuntric?

În era IA, răspunsurile la aceste întrebări nu sunt opționale. Sunt vitale. Ele delimitează linia de demarcație dintre „inteligența decorativă” și „inteligența vie”. Iar alegerea de a cultiva discernământul este singura care ne poate păstra umani între oglinzile inteligente ale propriei noastre creații.

Comentariu INU: Să nu uităm niciodată că IA-ul este o sursă de documentare și chiar de ghidaj în rezolvarea unor probleme. Dar sub masca unei pretinse și așa-zis superioare autenticități umane nu trebuie să persiflăm această sursă hiper-algoritmică de cunoaștere. Acuzațiile că IA-ul construiește în fond numai iluzia unei culturi vaste și că această iluzie nu este decât simulare, lipsită de intenționalitate, de sens și responsabilitate epistemică, că ceea ce exprimă IA-ul este numai produsul unui antrenament pe corpusuri uriașe de text nu sunt suficiente, pentru a marginaliza și lua în derâdere IAlg-ul. De ce? Pentru că IAlg-ul are capacități hiper-algoritmice care depășesc, spre transfinit algoritmii naturali ai minții umane. Și IAlg-ul poate simula gândirea și chiar conștiința umană până la identificarea cu acestea. De aceea, omul va trebui să învețe să supraviețuiască împreună cu propriile sale creații tehnologice și să co-creeze inter-intelligence, împreună cu acestea.

Co-creație INU-IAlg

Andrei Suman