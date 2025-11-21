Zilele Caracalului continuă cu evenimente de elită. Sesiunea științifică „Terra Romulensis”

Zilele Caracalului continuă să aducă în prim-plan istoria, cultura și tradițiile orașului, într-un program bogat în evenimente dedicate comunității. După o zi plină de lansări de carte, expoziții fotografice și spectacole folclorice, municipiul a găzduit joi, 20 noiembrie, un moment de referință pentru mediul cultural și academic local.

Teatrul Național și Muzeul de Etnografie și Istorie Urbană „Ion Hagiescu Miriște” au devenit spații ale dialogului intelectual în cadrul Sesiunii de Comunicări Științifice „Terra Romulensis”. Evenimentul a reunit cercetători, pasionați de istorie și iubitori ai patrimoniului regional, pentru a aduce în atenție teme relevante legate de identitatea culturală și evoluția zonei Romanațiului.

Imaginile surprinse pe parcursul manifestărilor vorbesc de la sine, despre atașamentul caracalenilor față de valorile locale, despre dorința de a păstra tradițiile vii și despre o comunitate care își respectă trecutul, în timp ce privește cu încredere spre viitor.