Slatina găzduiește a doua ediție a Festivalului Internațional de Șah, „Trofeul Unirii”

Slatina se pregătește să devină, timp de patru zile, centrul național al șahului. În perioada 28 noiembrie-1 decembrie 2025, la Liceul cu Program Sportiv Slatina, va avea loc Festivalul Internațional de Șah – Trofeul Unirii, Ediția a II-a, o competiție omologată FIDE, ce reunește maeștri internaționali, jucători profesioniști și tineri talentați din întreaga țară. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Slatina, CSM Slatina și Asociația Club de Șah Gen Olt Slatina, consolidând astfel poziția orașului ca pol al șahului de performanță.

Participanții vor concura în două turnee principale, ambele omologate FIDE, Open și Blitz, iar pentru pasionații care nu activează în competițiile profesioniste este programată o secțiune specială dedicată amatorilor, sâmbătă, 29 noiembrie. Organizatorii anunță premii totale de până la 5.000 de lei, acordate câștigătorilor clasamentului general.

Cei interesați se pot înscrie până pe 24 noiembrie, locurile fiind limitate.