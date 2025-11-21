Loctrans Slatina anunță devieri temporare ale traseelor de autobuz din cauza închiderii Străzii Ecaterina Teodoroiu

Loctrans Slatina anunță devieri temporare ale traseelor de autobuz din cauza închiderii...

Loctrans Slatina informează publicul călător că, începând de vineri, 21 noiembrie, circulația pe Strada Ecaterina Teodoroiu va fi complet închisă traficului rutier, măsură anunțată de Primăria Municipiului Slatina în contextul lucrărilor derulate în zonă.

Ca urmare, traseele autobuzelor operate de Loctrans vor suferi modificări temporare. Pentru a asigura continuitatea transportului public, vor fi introduse devieri acolo unde este necesar, până la finalizarea intervențiilor pe carosabil. Compania precizează că va comunica din timp rutele alternative și recomandă călătorilor să fie atenți la anunțurile afișate în stații și pe canalele oficiale de informare.

Reprezentanții Loctrans Slatina își cer scuze pentru disconfortul creat și mulțumesc locuitorilor pentru înțelegerea și răbdarea acordată pe durata lucrărilor.