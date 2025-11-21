Dr. Ionuț-Gabriel Dorobanțu ridică la standarde noi chirurgia și ortopedia infantilă la SJU Slatina

Un medic tânăr, specializat într-un domeniu rar în România, a transformat Secția de Chirurgie și Ortopedie Infantilă a Spitalului Județean de Urgență Slatina într-un centru de referință pentru întreaga Oltenie.

În urmă cu șase ani, dr. Ionuț-Gabriel Dorobanțu pășea pentru prima dată în SJU Slatina ca medic specialist în ortopedie pediatrică, o specializare recent apărută la nivel național în acea perioadă. A pus bazele unei linii de gardă dedicate și a realizat intervenții în premieră pentru județul Olt, deschizând drumul către un nou standard în tratarea micilor pacienți. Astăzi, la doar 37 de ani, fostul olimpic la biologie și chimie conduce Secția de Chirurgie și Ortopedie Infantilă, devenind unul dintre medicii care schimbă în bine viața copiilor cu probleme locomotorii.

Dr. Dorobanțu spune că fiecare copil tratat reprezintă o poveste pe care o poartă cu el, însă rămâne profund atașat de cazurile cu bebeluși născuți cu afecțiuni ale aparatului locomotor, copii care, datorită intervențiilor și tratamentelor personalizate, aleargă astăzi, se joacă și se bucură de copilărie. Încrederea câștigată în rândul părinților, dar și profesionalismul echipei pe care o coordonează au făcut ca SJU Slatina să devină un punct de atracție pentru pacienți din întreaga Oltenie – din Vâlcea, Mehedinți și Gorj. Spitalul este, în prezent, al doilea din regiune, după SCJU Craiova, unde funcționează o linie de gardă dedicată chirurgiei pediatrice.

Sprijinit de conducerea spitalului, medicul a contribuit la modernizarea secției, care a fost dotată cu echipamente performante: un aparat de raze mobil C-arm, tije electrice și alte dispozitive necesare intervențiilor de finețe.

„Punem pacienții pe primul loc și facem tot ce putem pentru recuperarea copiilor și liniștea părinților. Conducerea a fost receptivă la nevoile noastre și ale copiilor și acum avem o secție dotată corespunzător. Este important ca părinții să aibă încredere în noi și să lucrăm împreună pentru recuperarea celor mici”, transmite dr. Ionuț-Gabriel Dorobanțu.