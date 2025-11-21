Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Ilie Ilașcu rămâne un simbol al luptei pentru identitatea românească”

Deputatul Mihai-Adrian Țiu, reprezentant al Grupului parlamentar S.O.S. România, a transmis un mesaj emoționant în urma trecerii în neființă a lui Ilie Ilașcu, figură marcantă a luptei pentru identitatea românească din Basarabia și lider al Mișcării de Eliberare Națională. Parlamentarul l-a numit pe Ilașcu „un erou național” și „un exemplu rar de demnitate”, subliniind importanța rolului său în istoria recentă a României și Republicii Moldova. Ilie Ilașcu, fost senator în Parlamentul României și fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Acesta a devenit cunoscut în întreaga lume după ce a fost arestat în timpul conflictului din Transnistria și supus unui regim sever de detenție: izolare, lipsă de lumină, acces restricționat la corespondență și informații despre familie. Condamnat la moarte, Ilașcu nu și-a pierdut niciodată demnitatea și, conform celor evocate de deputatul Țiu, „nu s-a temut de nicio amenințare”, continuând să lupte pentru integritatea națională și pentru unirea Republicii Moldova cu România.

Parcursul său a fost marcat de numeroase recunoașteri oficiale. În 2001 a fost decorat cu Ordinul Național „Steaua României”, iar în 2017 a devenit cetățean de onoare al Capitalei. Este, de asemenea, cetățean de onoare al municipiului Chișinău și al altor 37 de județe și localități din România. „Aprecierea și respectul poporului român sunt mai presus de orice titlu”, a subliniat deputatul Țiu în comunicatul său.

În mesajul său, Mihai-Adrian Țiu a transmis că România pierde un erou, dar exemplul acestuia va continua să inspire. „Eroii nu mor niciodată”, a spus parlamentarul, evocând cuvintele devenite simbol ale lui Ilașcu: „Te iubesc popor român!”.

Deputatul a subliniat că poporul român are datoria de a continua demersurile pentru reîntregirea națională. În memoria lui Ilie Ilașcu, acesta a transmis un mesaj adresat simbolic Basarabiei: „Te așteptăm acasă, dragă Basarabie, locul tău este în România Mare!”.

Comunicarea deputatului se încheie cu un ultim omagiu: „Drum lin spre ceruri, Ilie Ilașcu! Veți rămâne mereu un exemplu de curaj, sacrificiu și demnitate națională”.

