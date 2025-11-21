Deputatul Gigel Știrbu îi cere lui Cătălin Drulă să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei: „Șansa de a câștiga este egală cu zero”

Deputatul Gigel Știrbu îi cere lui Cătălin Drulă să se retragă din...

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, lansează un apel public ferm către președintele USR, Cătălin Drulă, căruia îi solicită să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei. Mesajul vine în contextul analizelor sociologice care, potrivit parlamentarului liberal, ar arăta că Drulă nu are șanse reale de a câștiga mandatul de primar general.

„Șansa ca el să câștige Bucureștiul este egală cu zero”, afirmă Știrbu, care susține că menținerea candidaturii liderului USR ar putea fragiliza tabăra electorală reformistă și ar deschide calea către o victorie a PSD sau AUR. În opinia sa, electoratele lui Drulă și ale candidatului PNL Ciprian Ciucu se suprapun în mare măsură, ceea ce ar conduce la fragmentarea voturilor din zona urbană modernizat oare. Deputatul argumentează că miza competiției nu ar trebui să fie „orgoliul unui om sau ambiția unui partid”, ci stabilitatea Bucureștiului. Acesta afirmă că o eventuală retragere a lui Drulă ar reprezenta „un gest de responsabilitate și un test de maturitate politică”.

Știrbu detaliază mai multe motive pentru care, în opinia sa, liderul USR ar trebui să se retragă:

Necesitatea unificării votului anti-PSD și anti-AUR

Parlamentarul arată că doi candidați cu profil asemănător pot împărți același electorat, reducând șansele unei victorii reformiste. Consolidarea voturilor în jurul unui singur candidat ar putea preveni un rezultat favorabil partidelor populiste sau cu bază electorală disciplinată.

Experiența administrativă a lui Ciprian Ciucu

Potrivit lui Știrbu, actualul primar al Sectorului 6 are deja „proiecte vizibile și cuantificabile”, fiind un argument puternic pentru votanții pragmatici. Acesta consideră că Ciucu a demonstrat capacitatea de a livra rezultate la nivel local.

Profilul național al lui Cătălin Drulă

Știrbu notează că Drulă este perceput mai degrabă ca lider de partid și strateg național decât ca administrator local. În acest context, o eventuală retragere ar putea fi prezentată „ca o decizie de echipă, nu ca un gest de slăbiciune”.

Evitarea unei confruntări între două tabere reformiste

Deputatul avertizează că o competiție directă între USR și zona „reformistă” din PNL ar putea genera tensiuni interne și demobilizare. Un singur candidat puternic ar reduce atacurile reciproce și ar eficientiza resursele de campanie.

Transmiterea unui semnal de maturitate politică

Știrbu afirmă că electoratul urban din 2025 așteaptă „responsabilitate și cooperare”, iar o decizie care pune interesul comunității înaintea celui de partid ar fi apreciată de votanții exigenți.

În finalul mesajului său, deputatul subliniază că miza alegerilor din București depășește calculele politice: „Bucureștiul are nevoie de o viziune comună, de oameni care să pună interesul comunității înaintea interesului personal sau al partidului”.