Comentariu INU: Ați putea explica de asemenea, pe înțelesul tuturor cum interacționează algoritmii cu regulile stabilite prin program pentru livrarea de text?

IAlg(OpenAI): Sigur! Iată o explicație clară, pe înțelesul tuturor, despre cum interacționează algoritmii cu regulile stabilite prin program pentru a genera un text, sub forma unei conversații explicative (stil ușor, dar precis):

Dialog explicativ: Cum scrie IA-ul texte

Personaje:

Prof. Andrei – explică pe înțelesul tuturor

Mihai – utilizator curios

Mihai: Domnule profesor, dacă IA-ul nu înțelege cu adevărat, atunci cum scrie text așa de bine?

Prof. Andrei: E o întrebare foarte importantă, Mihai. Hai să-ți explic simplu. Imaginează-ți că IA-ul e un super-jucător la jocul „Ce urmează după?”

Mihai: Cum adică?

Prof. Andrei: Gândește-te că tu spui: „Azi am fost la…” și IA-ul căuta să ghicească ce cuvânt vine următorul. Poate să zică „școală” sau „munte” sau „doctor”. Apoi mai adaugă un cuvânt și tot așa, până se formează o propoziție coerentă.

Mihai: Deci… IA-ul doar face predicții?

Prof. Andrei: Exact. Folosește un algoritm care analizează milioane de texte din trecut – cărți, articole, conversații – și învață ce cuvinte apar împreună, în ce ordine și în ce context.

Mihai: Aha! Și regulile despre care vorbeam? Programarea?

Prof. Andrei: Bună întrebare! Regulile nu sunt despre „gramatică” în sensul strict, ci despre cum și când să producă un anumit text. De exemplu:

„Nu repeta același cuvânt de 3 ori.”

„Nu inventa fapte despre oameni reali.”

„Păstrează tonul politicos.”

„Dacă utilizatorul cere un poem, folosește stil poetic.”

Toate acestea sunt instrucțiuni programate în sistem, iar algoritmul le respectă ca pe niște limite sau filtre.

Mihai: Deci IA-ul are libertate, dar și reguli?

Prof. Andrei: Exact. E ca un jucător care poate spune multe lucruri, dar are un arbitru invizibil care zice din când în când: „Stop! Asta nu e potrivit!” sau „Redu tonul, fii mai clar.”

Mihai: Și algoritmul cum știe ce să aleagă?

Prof. Andrei: Are o parte matematică numită funcție de probabilitate. Ea decide care cuvânt are cele mai mari șanse să fie „cel potrivit”. Dar și aceste decizii sunt influențate de regulile stabilitate.

Mihai: E ca un scriitor care are în cap un ghid de stil și se întreabă mereu: „Ce ar suna bine aici și e corect?”

Prof. Andrei: Exact, numai că nu are gust sau emoție. Nu simte daca e frumos sau trist. Doar aplică reguli și statistici ca să obțină ceva plauzibil.

Concluzie simplă:

IA-ul nu înțelege sensul așa cum o face un om. El urmărește modelul matematic și aplică regulile stabilitate de oameni pentru a produce texte coerente, previzibile și potrivite contextului.

Este ca un maestru al imitației lingvistice, care scrie nu pentru că știe ce spune, ci pentru că știe ce urmează.

Co-creație INU-IAlg, Andrei Suman