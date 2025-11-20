Senatorul AUR Cezar Petre critică proiectul de lege care reduce premiile din sport

Senatorul AUR de Olt, Cezar Petre, critică dur un proiect legislativ aflat în dezbatere, care prevede reducerea premiilor acordate personalului din cluburile și federațiile sportive. Potrivit acestuia, inițiatorii legii „văd o problemă” în finanțarea sportivilor și a antrenorilor, într-un moment în care performanța necesită sprijin consistent și predictibil.

„Dacă există o problemă, aceasta nu este legată de banii alocați, ci de transparentizarea sumelor distribuite”, afirmă senatorul. În opinia sa, discuția nu ar trebui să vizeze tăieri bugetare, ci un control mai clar asupra modului în care sunt cheltuite fondurile dedicate sportului.

Cezar Petre susține că AUR a propus o inițiativă legislativă care ar reglementa modul de sponsorizare a sportivilor și ar aduce mai multă transparență în sistem. Totuși, proiectul ar fi „blocat de multă vreme” pe circuitul parlamentar, din cauza actualei coaliții de guvernare.

Senatorul din Olt consideră că sportul românesc are nevoie de predictibilitate financiară și de mecanisme clare pentru gestionarea fondurilor, nu de măsuri restrictive care îi afectează pe cei care contribuie direct la performanțele internaționale ale României.