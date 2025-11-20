ISU Olt își modernizează flota. Trei ambulanțe noi, ultradotate, intră în serviciul SMURD

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt își consolidează capacitatea de intervenție prin achiziționarea a trei ambulanțe noi, tip B2, finanțate prin Programul „Dezvoltare durabilă 2021–2027”, în cadrul PNRR. Noile autospeciale sunt echipate cu tehnologie de ultimă generație, menită să crească eficiența misiunilor de salvare și să reducă timpul de răspuns în situațiile critice. Prima ambulanță a fost deja recepționată și se află în dotarea Detașamentului Slatina, unde a și intrat în operativitate. Cea de-a doua urmează să fie livrată în cursul acestei săptămâni, urmând să deservească Detașamentul Caracal, în timp ce a treia va ajunge la Stația Scornicești până la finalul anului.

Ambulanțele sunt construite pe platformă Volkswagen Crafter 4×4, oferind mobilitate sporită în zone greu accesibile și stabilitate în condiții meteo dificile. Dotările integrate sunt comparabile cu cele existente în unități de urgență din state europene dezvoltate. Printre echipamentele cu care sunt prevăzute noile autospeciale se numără un dispozitiv automat pentru compresii toracice, generator de ozon pentru igienizarea rapidă a spațiului medical, detector de gaze, precum și camere bodycam ce permit înregistrarea intervențiilor și transmiterea imaginilor în timp real către medicul coordonator din dispecerat, în cazurile complexe.

Prin aceste investiții, ISU Olt urmărește creșterea calității serviciilor medicale de urgență și asigurarea unor intervenții mai rapide, mai sigure și mai eficiente, contribuind direct la salvarea de vieți omenești.