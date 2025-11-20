Elevii din Izvoarele au pășit în lumea pompierilor, alături de salvatorii slătineni

Pompierii Detașamentului Slatina au fost miercuri, 19 noiembrie 2025, gazdele elevilor de la Liceul Tehnologic Izvoarele, într-o activitate desfășurată în cadrul proiectului „Ziua Ștafetei”, o inițiativă dedicată încurajării tinerilor să își descopere vocația și să se apropie de profesiile care îi inspiră. Întâlnirea a avut o atmosferă caldă și deschisă, iar elevii s-au remarcat prin curiozitate și implicare. Aceștia au avut ocazia să exploreze îndeaproape accesoriile și echipamentele utilizate de pompieri în misiunile lor de zi cu zi. De la aparatele de respirat până la instrumentele specifice intervențiilor de salvare, fiecare demonstrație a captat atenția tinerilor, care au adresat numeroase întrebări.

Salvatorii slătineni le-au explicat pe îndelete rolul fiecărui echipament și au împărtășit din experiențele lor, subliniind importanța curajului, a disciplinei și a lucrului în echipă.

„Ziua Ștafetei” reprezintă o oportunitate pentru elevi de a interacționa direct cu profesioniști din diverse domenii, de a învăța, de a experimenta și de a lua decizii mai bine informate cu privire la viitorul lor. Activitatea de astăzi(n.r. 19 noiembrie) s-a încheiat cu zâmbete și cu promisiunea unor noi întâlniri care să îi inspire pe tineri să își urmeze drumul cu încredere.